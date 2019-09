Forgotten Hill Disillusion Provato dalla Milan Games Week 2019

Forgotten Hill Disillusion, il quarto capitolo dell’omonima saga di punta e clocca vecchia scuola ideata e prodotta da FM Studio, piccolo studio indipendente, è presente alla Milan Games Week 2019, la manifestazione che, puntuale come sempre, torna ad animare Milano. Il titolo, di fatto un punta e clicca ispirato ai classici degli escape game (genere in voga negli ultimi anni), ci trasporterà nei panni di Mr. Larson, il nostro protagonista. Larson è un uomo comune, come altri miliardi di individui, le cui traversie iniziano proprio quando la sua automobile decide di rimanere in panne nell’ameno paesino di Forgotten Hill. A prima vista un luogo incantevole, questo piccolo paese del New England è in realtà un luogo che incontrerebbe i favori di Stephen King: sparizioni, strani rituali, rapimenti e ogni altro genere di inquietanti e misteriosi avvenimenti sono all’ordine del giorno, quasi un’abitudine. In questo nuovo capitolo della serie ci ritroveremo a tornare quindi a caccia di risposte ai nostri quesiti.

Punta e clicca prettamente vecchia scuola, il titolo di FM Studio, sviluppato in Stencyl e pensato per PC e mobile, presenta una struttura di gioco decisamente statica, con aree che saranno circoscritte ad una schermata fissa interattiva. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la varietà: Forgotten Hill Disillusion, infatti, porterà il giocatore in un viaggio attraverso quattro macroaree tematiche che spaziano dall’ambiente marino alla storia classica, tutte da esplorare e scoprire risolvendo gli oltre sessanta enigmi di difficoltà crescente.

Lo sviluppo del titolo, iniziato poco più di un anno fa (in parallelo con lo spin off Forgotten Hill Tales, è ormai prossimo alla sua conclusione: stando a quanto dichiarato da Francesco Mendogni e Manuela Conti, gli sviluppatori, il gioco dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2019.

Ovviamente dalla Milan Games Week 2019 non è ancora tutto: questa tre giorni, infatti, sarà densa di eventi e titoli interessanti da scoprire!