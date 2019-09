Paradise Away Provato dalla Milan Games Week 2019

Paradise Away, il titolo presentato al padiglione AESVI della Milan Games Week 2019 dal giovane sviluppatore Manfredi Soldano, è un gioco che è difficile incasellare. Un po’ city builder, un po’ gioco di ruolo, sicuramente un gestionale complesso ma allo stesso tempo accessibile anche ai neofiti del genere e, ciliegina sulla torta, completo di alcune meccaniche proprie dei più blasonati titoli strategici. Insomma, un vero e proprio minestrone che, nonostante l’apparenza caotica, funziona.

Una terra selvaggia e inospitale.

Paradise Away: sperduti nell’isola

In Paradise Away impersoneremo uno tra i sopravvissuti a un disastroso incidente aereo che ci ha lasciati, inermi e provati, alla mercè della natura su di una bellissima e rigogliosa isola tropicale. Purtroppo l’isola, oltre a essere sperduta nell’oceano e lontana da ogni rotta battuta da natanti e velivoli, è anche completamente deserta, eccezion fatta per gli altri sopravvissuti. Lo scopo del gioco è quello di riunire i vari superstiti, tutti perfetti sconosciuti, e diventare il loro leader in modo da avere una possibilità di sfuggire a una vita da Robinson Crusoè. Riuscire ad avere la fiducia dei nostri compagni di sventura sarà la sfida più grande del gioco nonchè la base essenziale per riuscire a tornare alla civiltà: ogni superstite ha le proprie abilità e inclinazioni specifiche e sarà compito nostro riuscire a metterle a frutto nel migliore dei modi. Che si tratti di costruire un riparo o recuperare risorse utili, il lavoro di tutti è la base necessaria alla sopravvivenza e l’unica via per la vittoria.

Paradise Away, sviluppato in Unity per PC, si presenta a questa Milan Games Week dopo una gestazione brevissima, appena due mesi, ma comunque in buona forma: il comparto grafico risulta curato, con ambientazioni caratteristiche e ben strutturate e un hud intuitivo e non invasivo. Insomma, una build convincente nonostante sia palese lo stato ancora embrionale dello sviluppo. Il titolo, ispirato da Lost, ha chiari rimandi alla nota serie TV e, nelle intenzioni del suo creatore Manfredi Soldano, dovrebbe essere solo il primo capitolo di una serie.

Lasciandovi ad un video preview, vi ricordiamo che la Milan Games Week 2019 è appena iniziata e che ci sono ancora tantissimi altri titoli da mostrarvi!