Little Town Hero: i personaggi sfilano in un nuovo trailer

Come anticipato negli scorsi giorni, Little Town Hero è tornato a mostrarsi. Lo ha fatto un nuovo trailer, che ha introdotto i personaggi del nuovo gioco di ruolo in stile giapponese di Game Freak, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Little Town Hero: conosciamo i personaggi

Nel filmato sono stati introdotti i protagonisti del gioco, che riassumiamo subito qui in basso:

Axe

Pasmina

Nelz

Ember

Minnie

Matock

Angard

King

Court Lady

Torren

Minister

Il nuovo gioco di casa Game Freak sarà disponibile a partire dal 16 ottobre, esclusivamente in versione digitale, al prezzo di 24,99 Euro. Vi lasciamo al filmato, disponibile in calce alla notizia.