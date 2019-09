Impara l’Inglese con Antura Provato dalla Milan Games Week 2019

Impara l’Inglese con Antura Provato | Dopo aver dato l’occasione ai bambini rifugiati siriani di imparare l’arabo con il primo Antura and the Letters, l’organizzazione no-profit Video Games Without Borders cambia continente e lingua con Impara l’Inglese con Antura per sposare un progetto finanziato dal governo dell’Uruguay di promozione della conoscenza della lingua inglese nelle scuole. Il titolo, che è disponibile in maniera completamente gratuita per dispositivi Android e iOS, porta il giocatore in un breve viaggio con il simpatico cagnolino Antura alla scoperta della lingua internazionale per eccellenza.

Il gioco ha preso le meccaniche e l’impianto di base del primo titolo con protagonista Antura, che abbiamo provato durante Milan Games Week 2018, e ne modifica alcune minigiochi per renderli più adatti all’apprendimento della pronuncia e del significato della parole inglesi, partendo dalle singole lettere e arrivando fino a vocaboli di uso comune.

Impara l’Inglese con Antura: lingua parlata, ascoltata e scritta per i bambini

Si tratta di una ventina di attività ludiche divise in sei mondi nelle quali il touch screen dei dispositivi Android e iOS, piattaforme sulle quali è già disponibile il gioco, permetterà di disegnare, catturare, colpire o raccogliere le parole o le lettere per associarli ai concetti o alle immagini giuste. Un gioco innegabilmente pensato per un primo approccio da parte di un bambino alla lingua inglese che differisce da altre app più famose per un maggiore fattore ludico che si espleta anche nella possibilità di collezionare giornalmente diversi oggetti per personalizzare l’animaletto protagonista o la sua tana.

Proprio per rendere l’ambiente molto più permeabile possibile, il gioco è completamente doppiato e ogni stringa di testo scritta viene letta in inglese e in un’altra lingua (italiano o spagnolo) per facilitare la comprensione. Per il futuro gli sviluppatori hanno in programma di inserire qualche lieve modifica e soprattutto un sistema di donazioni per mantenere il gioco gratuito ma per permettere a chi volesse di finanziare la loro buona causa. Impara l’Inglese con Antura può essere un valido aiuto per il potenziamento dalla conoscenza della lingua inglese di ogni bambino. Si tratta di uno di quei momenti in cui il videogioco dimostra la sua forza comunicativa e la quantità di sue applicazioni educative senza perdere l’essenza di gioco.