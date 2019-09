Grand Theft Auto III in arrivo su Xbox One e Switch?

Nel corso della scorse ore l’ente di rating australiano ha classificato Grand Theft Auto III. Il gioco è già disponibile da diverso tempo per PlayStation 4, dunque la classificazione dell’ente potrebbe trattarsi di un errore oppure del possibile arrivo di nuove versioni del titolo.

Come riportato su Twitter, nella classificazione non si fa riferimento a nessun tipo di piattaforma. Non è dunque escluso che si tratti di un errore umano, anche se in molti pensano che il nuovo rating potrebbe essere un indicazione dell’arrivo del titolo su Xbox One e Nintendo Switch. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in arrivo.

Grand Theft Auto 3 has been rated by the Australian Classification Board

The game has been available on PS4 for years, so this might be for either XBO, Switch or bothhttps://t.co/oS6ZvaMwNH pic.twitter.com/LeXl3vaOaC

— Nibel (@Nibellion) September 27, 2019