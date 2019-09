La fine di quest’estate (Kono Natsu no Owari): è ora disponibile il video del dibattito integrale al VIGAMUS

Cosa distingue l’animazione giapponese da quella americana, o europea? Cosa ne caratterizza in maniera unica la tradizione? E come si è giunti a tutto ciò? In una celebrazione della cultura giapponese, La fine di quest’estate (Kono Natsu no Owari) – annunciato qualche settimana fa sui canali ufficiali di VIGAMUS – ha voluto fissare la chiusura della stagione con un confronto definitivo tra i più grandi esperti del settore. A distanza di una settimana dall’evento, il video del dibattito integrale è ora uscito su YouTube. L’intera discussione tra i tre ospiti, esclusa la proiezione in anteprima di Shinko e la magia millenaria, è quindi visionabile dal profilo di VIGAMUS – The Video Game Museum of Rome.

La fine di quest’estate (Kono Natsu no Owari): disponibile il video del dibattito integrale

Il dibattito ha avuto tra i suoi ospiti Luca Raffaelli, giornalista, saggista e sceneggiatore italiano, noto per aver scritto Le anime disegnate, che racconta le svariate sfaccettature del cinema animato, tra Occidente e Oriente; Gualtiero Cannarsi, noto per essersi occupato di entrambi gli adattamenti italiani di Neon Genesis Evangelion e dei film dello Studio Ghibli; Giorgio Amitrano, orientalista, traduttore e accademico italiano, noto per aver delineato la cultura giapponese con Iro Iro – Il Giappone tra pop e sublime e per aver tradotto le opere di Haruki Murakami, Banana Yoshimoto e altri ancora.