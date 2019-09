Code Vein: ecco il trailer di lancio

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio dedicato interamente a Code Vein, titolo che è disponibile a partire da oggi su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ecco il messaggio pubblicato dalla software house:

Il team di sviluppo di Code Vein ha implementato un sacco di opzioni all’interno del gioco per aiutare i nuovi arrivati nel genere a facilitare la loro strada nel gameplay impegnativo, facendo in modo che i fan del suo stile di gioco siano dotati di una profondità di opzioni di combattimento e di costruzioni del personaggio.

In aggiunta, Bandai Namco ha rilasciato una panoramica generale della produzione:

In un futuro non troppo lontano, un misterioso disastro ha portato al collasso del mondo così come lo conosciamo. I grattacieli torreggianti, un tempo simboli di prosperità, sono ora tombe senza vita del passato dell’umanità trafitto dalle spine del giudizio. Al centro della distruzione si trova una società nascosta di Revenants chiamato Vein. Questa roccaforte finale è dove i pochi rimasti lottano per sopravvivere, benedetti da doni di potere in cambio dei loro ricordi e della sete di sangue. Abbandonare completamente la sete di sangue e rischiare di diventare uno dei demoniaci perduti, privi di qualsiasi umanità rimasta.

In Code Vein, i giocatori viaggiano attraverso i dungeon interconnessi del mondo mentre svelano i misteri che circondano Vein e se stessi. Mentre si addentrano nel gioco e si imbattono in sfide più difficili, i giocatori possono cambiare stile di battaglia e loadout di abilità e le loro armi per gestire meglio gli ostacoli di fronte a loro.

Durante il loro viaggio, i giocatori incontreranno vari personaggi che offriranno la loro amicizia e i loro servizi. Alcuni addirittura si uniranno con i giocatori e li aiuteranno per tutta la durata del gioco come partner controllati dall’I.A.. Ogni partner ha le proprie caratteristiche uniche che aiutano a completare lo stile di gioco di un giocatore o che ben si adattano ad un’area. Per coloro che vogliono una sfida in più, possono andare da soli e affrontare il gioco da soli. È inclusa anche una modalità multiplayer cooperativa per gli amici che possono fare squadra e giocare insieme. Speciali sezioni sotterranee del gioco sono disponibili anche per una sfida aggiuntiva.