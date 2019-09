WunderBO Provato dalla Milan Games Week 2019

WunderBO Provato | Può un videogioco spingere un utente a fare visita a un museo? Secondo Melazeta sì, o almeno è quello che questo software house italiana prova a fare con WunderBO un piccolo videogioco, già disponibile e gratuito per dispositivi Android e iOS, che porta il giocatore a viaggiare nella storia della città di Bologna attraverso una piccola caccia al tesoro virtuale che dallo schermo prova a spingere il giocatore a visitare realmente le sale del Museo di Palazzo Poggi e del Museo medievale della città emiliana, che è promotrice del progetto.

Intrigante e raccapricciante.

WunderBO: pezzi di storia, pezzi da museo

L’obiettivo insito in WunderBO è quello di arricchire la camera delle meraviglie (dal tedesco wunderkammer) recuperando gli oggetti che mancano per completare la collezione. I primi oggetti andranno recuperati completando alcuni piccoli minigiochi un po’ caccia al tesoro un po’ investigativi. Ogni oggetto recuperato farà guadagnare monete utili per sbloccare altri spazi vuoti da riempire con altre opere d’arte. Tutto questo è traghettato da tre uomini illustri della storia di Bologna.

WunderBO, grazie anche a un pratico e intuitivo uso del touchscreen, è facilmente gestibile anche da chi non è avvezzo al videogioco. La sua forza risiede nella sua spinta a visitare i musei citati, vero obiettivo finale del videogioco. Per sbloccare tutti i minigiochi e ottenere tutti gli oggetti della collezione sarà necessario visitare fisicamente i luoghi, trovare e scansionare i codici QR delle opere d’arte rimanenti e scoprirne i segreti. Questo videogioco diventa quindi nelle intenzioni un volano per promuovere la cultura che, anche grazie alle interessanti descrizioni degli oggetti sbloccati “a casa”, può dare l’opportunità di scoprire perfino ai bolognesi alcuni segreti della loro storia.

Semplice nella grafica, agile nelle meccaniche e ricco di storia, WunderBO è un punto di contatto tra cultura e videogioco che merita di essere preso ad esempio per successive implementazioni anche in altri luoghi d’arte e di storia.