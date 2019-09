Star Wars Jedi Fallen Order: svelati i bundle con Xbox One

Xbox One è stata scelta come marketing partner di Star Wars Jedi Fallen Order. Per questo motivo il gioco sarà acquistabile anche in bundle con una console, sia in versione classica che hi end, ovvero Xbox One X.

Star Wars Jedi Fallen Order: scopriamo i nuovi pacchetti

Le due console saranno disponibili al lancio e includeranno ovviamente la macchina, in entrambe le versioni e una copia del gioco. Come da tradizione Xbox, la copia del nuovo action adventure di Respawn Entertainment sarà disponibile esclusivamente in download digitale: niente edizione fisica dunque. Vi lasciamo alle immagini dei due bundle, che purtroppo non propongono nessuna console né pad a tema. Per altre informazioni sul gioco, potete dare uno sguardo al nuovo trailer, disponibile a questo indirizzo.