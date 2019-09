The Last of Us Part II: Il Game Director spiega l’assenza di elementi open world nel titolo

Come ben sappiamo, The Last of Us Part II è stato uno dei protagonisti indiscussi nell’ultimo State of Play tenuto da Sony, dove l’esclusiva PlayStation 4 ha finalmente ricevuto la tanto attesa data d’uscita ufficiale. Ebbene, durante l’intervista su IGN, Neil Druckman, Game Director del gioco, ha spiegato di come mai la produzione targata Naughty Dog non includerà elementi open world.

The Last of Us Part II: sentiamo le dichiarazioni del Game Director

Ecco le dichiarazioni del Game Director presso Naughty Dog:

A differenza di un gioco del mondo aperto che di solito è aperto tutto il tempo, quel tipo di gioco non funziona per noi per l’ultimo di noi perché perde tensione. Se ho bisogno di andare a salvare qualcuno, e il gioco dice OK andare a salvarli in questo momento….o fare queste 10 altre cose sul lato,’ si perde la tensione.

Passate dalla nostra sezione Games.