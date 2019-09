Spider-Man: Sony e Disney in accordo per un terzo film nel MCU

Finalmente le problematiche dietro i diritti dell’Uomo Ragno sembrerebbero essere definitivamente state archiviate dalle aziende coinvolte. Difatti, come riportato da CinemaBlend, Sony e Disney hanno da poco confermato di aver trovato un accordo per la realizzazione di un terzo film su Spider-Man.

Spider-Man tornerà nel Marvel Cinematic Universe

La pellicola vedrà quindi ancora una volta Tom Holland nei panni dell’arrampicamuri, in una terza avventura inedita co-prodotta dalle due aziende. Riguardo il film lo stesso Kevin Feige dei Marvel Studios ha rilasciato un’interessante dichiarazione:

Sono elettrizzato al pensiero che il viaggio di Spidey nel MCU continui ed io e tutti noi ai Marvel Studios siamo veramente emozionati di potere continuare a lavorarci su. Spider-Man è una potente icona le cui storie attraversano tutte le età ed i tipi di pubblico che è possibile trovare in giro per il mondo. Egli è inoltre l’unico supereroe in grado di far intersecare universi cinematografici, quindi mentre Sony continuerà a sviluppare il suo Spidey-Verse non potrete mai sapere quali sorprese il futuro potrebbe riservarvi.

Risulta quindi evidente da quanto appena letto che Feige e la Marvel stessa siano estremamente determinati a proseguire le avventure del “bimbo ragno”, ma non solo. Difatti egli ha anche fato menzione al fatto di “unire due universi cinematografici”, segno che in futuro potremmo aspettarci anche di vedere Tom Holland accanto al Venom di Hardy, anche se al momento non vi sono dichiarazioni a riguardo.

Il terzo film di Spider-Man sarà rilasciato nei cinema il 16 luglio del 2021.