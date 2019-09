BoJack Horseman: il trailer della stagione finale

Netflix ha finalmente svelato il trailer della sesta stagione di BoJack Horseman. Si tratta, come specificato dalla stessa casa di produzione, dell’ultima stagione del popolare cartoon, che sarà divisa in due parti, più o meno come avviene con la televisione tradizionale.

BoJack Horseman: il season finale arriverà a gennaio 2020

Come annunciato da Netflix, la sesta stagione sarà divisa in due parti: la prima andrà in onda il 25 ottobre 2019, mentre invece per la seconda bisognerà attendere fino al 31 gennaio 2020. Entrambe le date riguardano la messa in onda worldwide, quindi anche in Italia gli episodi saranno disponibili dalle date indicate. Vi lasciamo al trailer, disponibile subito qui in basso.