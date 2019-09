Red Dead Redemption 2 non avrà nessun DLC single player, per ora

Non ci sarà, almeno per ora, un DLC single player per Red Dead Redemption 2. A svelarlo è Rockstar Games, durante una intervista con i colleghi di VG247. Come confessato dal team di sviluppo, infatti, la grande R al momento è concentrata al 100% esclusivamente sui contenuti online del gioco.

Red Dead Redemption 2: il single player non è nei piani della software house

Almeno per ora non ci sarà nessun DLC per il comparto single player dell’epopea western di casa Rockstar Games. A svelarlo è Katie Pica, lead online production associate del titolo. Una delusione per chi si aspettava ovviamente altri tipi di contenuti in arrivo, anche se ovviamente non è detto che i piani possano cambiare in futuro.

Al momento siamo al 100% concentrati sui contenuti online. C’è ancora molto da fare e speriamo solamente di portare tutti quello che i giocatori amano del single player nel mondo online.

