Spotify ottiene finalmente il supporto a Siri

Dopo la conferma al supporto di applicazioni musicali Third Party, finalmente Siri risulta compatibile con Spotify. Secondo quanto riportato dai colleghi di The Verge il nuovo sistema operativo iOS 13, proprio come anticipato dalla grande mela, permetterà di utilizzare Siri peri interagire con la nota piattaforma musicale.

Grazie all’assistente vocale sarà quindi possibile far riprodurre canzoni, album e playlist su tutti i dispositivi compatibili sia con iOS 13 che con l’app ufficiale di Spotify. Tali requisiti precludono purtroppo la funzionalità in questione sui prodotti della linea Apple Watch, i quali non posseggono al momento l’accesso diretto a tale app, esattamente come ogni modello di Homepod.

Tuttavia non è da escludere che il supporto a Siri per la piattaforma musicale non venga in futuro estesa anche ad altri device dell’azienda di Cupertino, che continua imperterrita a migliorare il suo ecosistema software.

Fonte: Endgadget