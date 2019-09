Mediaworld Italia: nasce la categoria Retrogaming

Mediaworld Italia è una catena per la grande distribuzione informatica che non ha certo bisogno di presentazioni, che offre vendita al dettaglio anche di videogiochi, come altre note catene italiane come Unieuro o Euronics, andandosi ad affiancare ad altri franchise specializzati invece nel solo settore gaming, come GameStop o GameLife, senza dover citare la compianta Blockbuster.

Mediaworld Italia ha da poco però deciso di dare spazio commerciale anche a quella che è considerata una nuova tendenza del mercato, ovvero la produzione di macchine reprò quali ad esempio le recenti riedizioni moderne del sistema ad otto bit Nintendo Entertainment System e del sedici bit Super Nintendo Entertainment System o il recente Sega Mega Drive Mini.

Quest’ultima macchina in particolare inaugura la nuova Categoria Retrogaming del negozio che, in futuro, potrebbe fare tendenza con angoli specifici delle grandi catene di elettronica e videogames che dedicano uno spazio al settore dei vecchi giochi, benché limitato, per ora, alle nuove macchine reprò sul mercato.

L’imminente arrivo di giganti della storia come il nuovo Atari Video Computer System ed Intellivision Amico, che fanno ripercorrere la prima console war, come abbiamo detto in questa pagina, potrebbe infine dare la scintilla definiva. Non dimentichiamo, inoltre, che in Giappone e negli Stati Uniti, esistono già diverse catene con angoli Retrogaming mirati.