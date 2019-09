Assassin’s Creed: il franchise ha venduto 140 milioni di copie

Stando agli ultimi dati finanziari di Ubisoft, il franchise di Assassin’s Creed è il più profittevole del publisher e sviluppatore franco canadese. La serie ha infatti venduto ben 140 milioni di unità dal 2007, ovvero anno in cui debuttò il franchise sul mercato videoludico, ai tempi di PlayStation 3 e Xbox One.

La serie creata da Jade Raymond e Patrice Desilets ha il merito di doppiare per unità vendute Just Dance, che si attesta sulle 70 milioni di unità. Far Cry è invece molto distante, con circa 50 milioni di unità vendute. Chiude la classifica invece Rabbids, che con i suoi titoli cominciati nell’era PlayStation 2 si attesta sulle 20 milioni di vendite.

I just realised Ubisoft updated its franchise sales figures a while back and no one reported on it.

Assassin's Creed: 140m sold

Just Dance: 70m sold

Far Cry: 50m sold

Rabbids: 20m sold

R6S: 50m players

Ghost Recon: 30m players

For Honor: 21m players

The Crew: 21m players pic.twitter.com/Hv6vRJ9Poc

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 27, 2019