Virulent Addiction Provato alla Milan Games Week 2019

Virulent Addiction ha fatto più passaggi all’interno delle fiere di settore. Questo progetto di alcuni studenti, partendo da un progetto universitario, hanno dato vita a un interessante shooter 2D che è passato per Milan Games Week 2018 e successivamente a Gamerome 2018. Su Gamesvillage avevamo già parlato dei suoi pregi e del suo concept di base in occasione della prova avventura all’evento romano. Tuttavia il gioco, dopo una serie di feedback dei giocatori, ha cambiato completamente pelle in questa nuova build aumentando a dismisura la quantità di divertimento che nella mia personale prova a Milan Games Week 2019, lo anticipo, mi ha fatto davvero una piacevolissima impressione.

Virulent Addiction: Dalla parte dei virus

il plot di fondo di Virulent Addiction resta inalterato: virus iniettati nel corpo che attaccano il sistema immunitario equipaggiati con armi da fuoco per uno combattimento multigiocatore competitivo per riuscire ad ottenere il miglior punteggio. Movimenti e mira sono affidati rispettivamente ai due stick con altri pochi tasti cui sono associati il fuoco, lo scatto e il recupero di sempre più potenti bocche di fuoco e altri oggetti.

Tuttavia il concept ha subito numerosi stravolgimenti. Il più importante è la proceduralità dei mondi di gioco per abbattere il fattore ripetitività che rischiava di divampare dopo più di tre o quattro partite. Inoltre sono stati aggiunti nuovi mondi, nuovi personaggi e dei powe up per potenziare le singole armi. Infine i comandi sono stati semplificati per rendere più immediato l’approccio già nella prima partita. Il risultato è un gioco dannatamente divertente che con il suo multiplayer, per ora solo locale, fino a quattro giocatori che offre una frenetica e ragionata corsa contro il tempo che richiede una discreta bravura nella mira. La diversificazione delle attività da svolgere in partita è il punto di forza del titolo: ci sono attimi in cui ci si deve difendere dagli attacchi dei globuli bianchi e del sistema immunitario, momenti in cui si va alla ricerca dei genomi per sbloccare la via di fuga e correre quindi verso di essa per essere i primi ad uscire.

Pad alla mano – il gioco sarà disponibile su PC e ha già una pagina Steam con un provvisorio coming soon – la partita con Virulent Addiction è stata entusiasmante con un feeling più che buono con i comandi e un livello di sfida che necessita tattica e prontezza di riflessi con un occhio sempre vigile sulla mappa. Il titolo di High Stone Games, i cui sviluppatori lavorano al progetto nel tempo libero, rappresenta una delle più coinvolgenti esperienze del padiglione indie di Milan Games Week 2019. Questi ragazzi possono andare lontano.