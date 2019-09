PlayStation 5 avrà un assistente vocale come Android e iOS?

Stando ad un brevetto scovato online, PlayStation 5 potrebbe essere dotata di una sorta di assistente vocale, simile a quello presente su Android e iOS. Il brevetto si chiama support System Voice Using Artificial Intelligence, definito come un sistema di assistenza in game.

PlayStation 5: ecco come potrebbe funzionare l’assistente in game

Stando al brevetto, l’inserimento di questo probabile assistente in game potrebbe essere utile per offrire assistenza in gioco tramite i comandi vocali. Alcuni esempi? Aprire la lista amici, cercare informazioni su un gioco in particolare o magari anche una guida per i trofei. Ne sapremo sicuramente di più nel corso del 2020, quando le nuove console dovrebbero essere disponibili sul mercato.