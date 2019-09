System Shock 3 non introdurrà le classi per i personaggi

Durante una intervista con GameSpot, Warren Spector ha parlato dell’assenza del sistema di classi per System Shock 3. Il motivo principale dietro questa scelta è basato sul non rompere l’immersività con il gioco, come svelato dal game designer statunitense durante l’intervista.

System Shock 3: ecco perché non ci sarà un sistema di classi

Come dichiarato da Spector, nell’impianto narrativo del gioco non c’è spazio per la scelta delle classi. Come dichiarato dal game designer, infatti, è importante come il giocatore affronta le scelte e le decisioni che dovrà intraprendere nel titolo e nel corso della sua avventura. Oltre a questo, per Spector è importante anche lo stile di gioco adottato dal singolo giocatore, che lo guiderà nell’esperienza.

