The Last of Us Part II: si potrà scegliere se uccidere i cani oppure no

In The Last of Us Part II non ci saranno solamente nemici umani e clicker da eliminare. Come riportato dalle varie preview online, infatti, anche i cani saranno dei nemici da uccidere. La scelta, però, sarà lasciata completamente al giocatore.

The Last of Us Part II: Neil Druckmann fa chiarezza

A fare chiarezza sulla possibilità di uccidere gli animali ci ha pensato Neil Druckmann di Naughty Dog. Tramite un tweet lanciato nelle scorse ore, infatti, ha svelato che la possibilità di uccidere i cani sarà completamente opzionale. Insomma, la scelta sarà completamente a discrezione del giocatore e del tipo di stile di gioco. Vi ricordiamo, infine, che il gioco sarà disponibile a partire da febbraio 2020.