Steam: arriva un importante filtro per le recensioni dei giocatori

A partire dall’ultimo aggiornamento, Steam ha introdotto un filtro molto importante per le recensioni degli utenti. Adesso nel client di Valve è possibile filtrare le review per il tempo di gioco, quindi quante ore sono state spese effettivamente da un giocatore nel titolo.

Steam: un cambiamento importante

Il filtro non si attiva in maniera automatica, ma va ovviamente selezionato dagli utenti. Questo cambiamento è importante, perché di base le review degli utenti non sono mai ordinate per tempo di gioco o per trofei sbloccati, bensì casualmente. Questo nuovo filtro permetterà dunque di poter leggere giudizi più approfonditi, in base proprio al playtime di un utente su un determinato titolo.

