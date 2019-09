FIFA 20: problemi per la modalità carriera, ma i fix non arriveranno subito

La modalità di carriera di FIFA 20 è travolta da una serie di critiche da parte della community. I maggiori motivi delle critiche derivano per via dei bug presenti all’interno della modalità, oltre che alle distrazioni dovute dal team nell’aggiornamento del gioco.

FIFA 20: tutti i bug più gravi

Al momento come segnalato online ci sono diversi bug che rendono praticamente ingiocabile la carriera. Il più grave riguarda sicuramente l’intelligenza artificiale, che schiera contro il giocatore le riserve lasciando i top player in panchina, rendendo così facilissimi i match. Altri problemi riguardano le conferenze stampa, che non hanno nessun impatto reale nell’ecosistema del gioco. Infine le squadre partecipanti alla Champions League 2019-2020 non sono state aggiornate: nella competizione UEFA sono presenti le stesse squadre della scorsa stagione.

Electronic Arts dal canto suo non ha ancora commentato i bug. Il publisher ha comunque specificato che patch e correzioni non saranno pubblicate in breve tempo, senza neanche lanciare una finestra temporale.

