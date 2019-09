Obi-Wan: svelato il regista della serie Disney Plus

Dopo la recente conferma sull’arrivo nella piattaforma Disney Plus, la serie su Obi-Wan inizia finalmente a prendere forma. Difatti la stessa Lucasfilm ha da poco svelato il regista che si occuperà di dirigere il prodotto in questione, ovvero Deborah Chow, una cineasta decisamente abile in cui la compagnia ha piena fiducia.

Deborah Chow si dirigerà la serie su Obi-Wan Kenobi

La scelta effettuata non è minimamente casuale, in quanto Chow ha già lavorato ad alcuni episodi dell’imminente serie The Mandalorian, anch’essa prevista per la piattaforma streaming americana. Riguardo la faccenda il presidente della Lucas Kathleen Kennedy ha dichiarato:

Volevamo davvero selezionare un regista in grado di esplorare sia la calma determinazione che il ricco aspetto mistico di Obi-Wan in modo che si integrasse perfettamente nella saga di Star Wars. Dopo il suo fenomenale lavoro nello sviluppo dei nostri personaggi in The Mandalorian io sono assolutamente fiduciosa che Deborah sia la regista giusta per raccontare questa storia.

Appare quindi evidente come vi sia totale fiducia nel lavoro che Chow sarà chiamata a svolgere, che sicuramente sarà in grado di soddisfare i fan dell’amato personaggio. Non rimane quindi che attendere l’arrivo della serie su Disney Plus per conoscere ogni dettaglio in merito.

Fonte: Endgadget