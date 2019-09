iOS 13: nuovo aggiornamento risolve diversi problemi

Nonostante iOS 13 sia recentemente stato rilasciato sui dispositivi Apple, esso risulta afflitto da una moltitudine di bug più o meno gravi. Per sopperire alla maggior parte di questi ultimi l’azienda di Cupertino ha da poco diffuso un nuovo aggiornamento, che porta il firmware alla versione 13.1.1.

Innanzitutto risulta risolto un problema in grado di causare la diffusione di dati personali sulla rete nel caso si fosse installata una tastiera di terze parti. Oltre a ciò è stato sistemato un bug relativo ad un drenaggio più rapido della batteria del proprio device. Infine è stato migliorato il riconoscimento di Siri sulla linea iPhone XI ed altre migliorie minori come una relativa ad errori durante le fasi di back up dei dispositivi. Sfortunatamente questo aggiornamento, sebbene corregga svariati difetti, non è stato ancora in grado di ripararne altri molto gravi.

iOS 13.1.1 risolve diversi problemi software

Siamo certi che Apple si adopererà nel corso dei prossimi mesi per rendere il suo sistema operativo decisamente più efficiente. Non rimane quindi altro che attendere che ciò accada e sperare per il meglio.

Fonte: The Verge