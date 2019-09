AMD Ryzen 9 3900: leak svela caratteristiche tecniche

Sembra che AMD sia intenzionata a lanciare un numero considerevole di processori di alto livello. Dopo il Ryzen 9 3950X un nuovo leak suggerirebbe l’arrivo di una CPU Ryzen 9 3900 e di una sua versione Pro. Tale notizia proviene dal produttore di schede madri Biostar, il quale ha diffuso informazioni circa le caratteristiche dei prodotti.

Il post Twitter riportato qui sopra mostra la lista di processori compatibili con la scheda madre Biostar X470NH, tra cui figurano sia il 3900 che la sua variante Pro. Il Tweet include anche le caratteristiche tecniche dei due chip, che risultano di egual potenza. Troviamo quindi una frequenza di 3.1GHz , insieme ad un consumo di 65W. Non sono poi state fornite altre informazioni in ambito tecnico, ma come affermato da Techradar i due componenti dovrebbero possedere 12 core, 24 thread ed una frequenza boostata di circa 4.3GHz.

AMD Ryzen 9 3900 e la sua versione Pro sembrano decisamente promettenti

Al momento i processori in questione risultano avvolti nel mistero, proprio come il loro ipotetico periodo d’uscita. Non rimane quindi altro che attendere i prossimi mesi per saperne di più in merito.