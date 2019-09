The Last of Us Part II: il focus è su PS4 standard, non PS4 Pro

Se siete preoccupati per le performance di The Last of Us Part II su PlayStation 4 standard, non preoccupatevi. Durante una intervista con USgamer, Emilia Schatz (lead game designer del titolo) ha dichiarato che il team ha venuto in considerazione proprio la versione base della console durante lo sviluppo.

The Last of Us Part II: le parole di Schatz

Schatz ha dichiarato che tutto il team di sviluppo ha voluto lavorare tenendo in considerazione i giocatori che attualmente hanno in casa una PlayStation 4 base. Su PlayStation 4 Pro si avranno ovviamente dei vantaggi, soprattutto a livello di risoluzione, ma il titolo è stato sviluppato tenendo a mente dove si trova la maggior parte della community. Quindi nessun problema: a livello di performance, almeno per ora, PlayStation 4 standard sarà ottimizzato a dovere.

