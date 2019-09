Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: disponibile la lista trofei ed obiettivi italiana

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint è il nuovo capitolo della serie shooter di Ubisoft in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 4 ottobre. Il titolo abbandona la lotta al cartello della droga boliviano di El Sueno imbastito nel capitolo Wildlands, andando incontro ad una guerra la quale, mette in campo le tecnologie militari più avanzate in mano ad un gruppo terroristico. Breakpoint promette diverse novità sul fronte ludico e in attesa di parlarvene in sede di recensione, scopriamo in anteprima quella che sarà la lista trofei ed obiettivi italiana del gioco. Il titolo propone un totale di 51 trofei (39 , 9 , 2 , 1 ), a seguire tutta la lista dei trofei ed obiettivi da ottenere!

Trofei Bronzo

Rifugio sicuro[ ]

Raggiungi la fine dell’atto 1.

Fine dell’atto 2[ ]

Raggiungi la fine dell’atto 2.

Totsiens![ ]

Completa LA GRANDE FUGA.

Al Lupo al Lupo[ ]

Completa NON PARLO, NON SENTO, NON VEDO.

Non puoi fermarci, Nomad![ ]

Finisci FUOCO AMICO.

Cambiare fa male[ ]

Finisci PUNTO DI NON RITORNO.

Racconta la tua storia[ ]

Completa il dialogo opzionale a Erewhon sul tuo passato.

Nel ventre della bestia[ ]

Entra nel Raid.

Nati con la camicia (viola)[ ]

Indossa solo dotazione di alto livello.

Signore della guerra[ ]

Usa un’arma leggendaria

Doppia faccia[ ]

Sblocca due classi.

Poker di classi[ ]

Sblocca quattro classi.

Asso sparatutto[ ]

Uccidi un nemico con ogni tipo di arma da fuoco.

Armaiolo prolifico[ ]

Aggiungi 20 potenziamenti armi in totale.

Un eroe del nostro tempo[ ]

Raggiungi il livello 30.

Milionario[ ]

Spendi 100.000 Skell Credits.

Maestro degli accessori[ ]

Trova 30 accessori e montane uno in Gunsmith.

Acchiappadroni[ ]

Distruggi 50 droni nemici.

Campeggio gratuito[ ]

Scopri 50 bivacchi diversi.

Erborista esperto[ ]

Raccogli 20 risorse naturali diverse.

Uomo di mondo[ ]

Scopri 20 province diverse.

Elementare[ ]

Trova 20 indizi nel mondo.

La X segna il punto[ ]

Trova tutti gli 8 carillon misteriosi.

Guerra eterna[ ]

Completa 8 missioni fazione in un solo giorno.

Guerriglia d’élite[ ]

Completa 5 missioni fazione élite.

Primi passi[ ]

Vinci una partita nella Ghost War (Standard).

Squadra che vince…[ ]

Finisci 3 missioni in co-op.

Sincronia letale[ ]

Uccidi un nemico poco dopo che un giocatore co-op ne ha ucciso uno.

Pazzo omicida[ ]

Uccidi 20 nemici investendoli.

La notte è buia[ ]

Uccidi 12 nemici senza farti scoprire.

Morte dal basso[ ]

Uccidi un nemico in combattimento ravvicinato mentre sei sdraiato e mimetizzato.

Geometria di base[ ]

Uccidi 2 nemici con un solo razzo.

Mostro[ ]

Distruggi un drone contadino.

Fermata brutale[ ]

Uccidi l’autista di un convoglio con un colpo sincronizzato con drone.

Bang bang[ ]

Ottieni 3 colpi alla testa con la pistola in 5 secondi.

Tiro al piattello[ ]

Uccidi il pilota di un elicottero con qualsiasi arma.

Tiratore esperto[ ]

Uccidi due nemici a più di 200 m di distanza con colpi alla testa in 3 secondi.

Morte dall’alto[ ]

Uccidi un nemico entro 5 secondi dopo essere atterrato in seguito a un base jump.

Vespaio[ ]

Spara a un Wasp mentre è ancora sul portadroni.

Trofei d’argento

Fine dell’atto 3[ ]

Raggiungi la fine dell’atto 3.

Ecco il tuo Mondo 2.0[ ]

Uccidi Walker.

Il mio tesoro[ ]

Potenzia un’arma alla versione 3.

Tratti esecutivi[ ]

Sblocca 10 tratti nell’albero delle abilità.

Mani d’oro[ ]

Trova 40 progetti e poi compra 5 armi a richiesta da Maria.

La sfida di Giobbe[ ]

Abbatti un Behemoth.

Da predatore a preda[ ]

Uccidi 50 Lupi.

Assassino svizzero[ ]

Uccidi un nemico nella Ghost War come Pantera, Assalto, Medico da campo e Tiratore.

Pugno di ferro[ ]

Furtivamente, uccidi un incursore, un lanciarazzi e un cecchino in combattimento ravvicinato.

Trofei d’oro

Punto di rottura[ ]

Raggiungi la fine dell’atto 4.

Maestria assoluta[ ]

Raggiungi il grado 10 con una classe.

Trofeo di Platino

Domare il diavolo[ ]

Ottieni tutti i trofei.