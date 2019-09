Dragon Ball Z Kakarot: confermata la risoluzione in 4K

Manca sempre meno all’uscita di Dragon Ball Z Kakarot e oggi, grazie alle informazioni presenti sulla pagina prodotto degli store di Xbox One e PlayStation 4 viene confermata la risoluzione in 4K per il nuovo RPG in sviluppo presso Bandai Namco. Ovviamente, come da copione in questi casi, la risoluzione sarà supportata esclusiva su PlayStation 4 Pro e Xbox One X, le uniche due macchine che permettono di raggiungere un simile dettaglio grafico.

Dragon Ball Z Kakarot: risoluzione in 4K anche per la versione PC

Oltre alle console, il nuovo RPG ambientato nell’universo del cartone animato giapponese girerà in 4K anche su PC. La risoluzione sarà ovviamente scalabile per quest’ultima piattaforma e restiamo in attesa di scoprire i requisiti di sistema richiesti dal nuovo titolo che vedrà come protagonista Goku e compagni.