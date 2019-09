Demon’s Souls: arriva la remaster su PlayStation 4?

Stando a quanto apparso online nelle ultime ore, Demon’s Souls per PlayStation 4 potrebbe essere davvero realtà. Dobbiamo ovviamente prendere per buone le parole di Colin Moriarty, ex IGN, che durante un podcast ha praticamente fatto intendere come la remaster del gioco FromSoftware sia praticamente pronta per l’annuncio.

Demon’s Souls: l’annuncio era previsto allo State of Play di settembre?

Secondo Moriarty, Sony avrebbe dovuto annunciare la versione rimasterizzata dell’esclusiva PlayStation 3 nel corso dell’ultimo State of Play. Così non è stato, ma stando alle parole del collega d’oltreoceano il ritorno del gioco sembra praticamente cosa fatta. Non ci resta dunque che attendere maggiori informazioni in merito, sempre ovviamente se il primo titolo che ha dato il via alla popolarità mainstream di FromSoftware sia stato davvero rimasterizzato per questa generazione.