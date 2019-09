The Last of Us Part II: spunta l’edizione con la cover reversibile

Nonostante Sony e Naughty Dog abbiano già svelato le edizioni di The Last of Us Part II, c’è ancora un po’ di confusione in merito alla distribuzione. In aggiunta online ora è emersa una nuova edizione del titolo, chiamata Standard Plus, che include una cover reversibile con un artwork diffuso oramai da diverso tempo da parte di Naughty Dog.

The Last of Us Part II: sarà distribuita anche in Italia?

La nuova edizione, almeno per ora, sembra essere esclusiva di EB Games Australia e GAME UK. Non è ancora chiaro se verrà mai esportata anche in altri territori ed è un nuovo mistero che si aggiunge alla speciale Ellie Edition del titolo, che per ora non ha ancora fatto la sua comparsa in diversi cataloghi di distributori e catene di tutto il mondo.