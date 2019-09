Intervista a Kekkobomba alla Milan Games Week 2019: “l’eSport rappresenta il futuro del gaming”

Kekkobomba | Durante la Milan Games Week 2019 abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chicchere con Kekkobomba, giovanissimo creator divenuto celeberrimo per le incredibili prestazioni conseguite su Fortnite attraverso le piattaforme di Twitch e YouTube. Nello stand dedicato alla Gilette Bomber Cup, infatti, si è disputata un’ascesa sfida per aggiudicarsi un montepremi di 8.000 euro, con la partecipazioni di oltre 600 concorrenti, i quali hanno combattuto a colpi di controller per la vittoria dell’ambito trofeo. A trionfare è stato Str Jaiba, il quale è riuscito a primeggiare nella manifestazione, a cui – appunto – hanno partecipato content creator del calibro di Cicciogamer89 (ambassador del torneo), J0k3R, Kekkobomba e Los Amigos, come caster dell’evento. Senza ulteriori giri di parole vi lasciamo all’intervista.

Kekkobomba: “non mi fermerò e non mollerò mai”.

GV: Come vanno le tue attività fra Twitch e YouTube? Come sta proseguendo il tuo percorso?

Kekko: Allora, il mio percorso su Twitch e YouTube va tutto bene! Rose e fiori, almeno per il momento; soprattutto Twitch, al quale mi sto dedicando con Fortnite. Son contento del mio percorso finora, e non mollerei mai.

GV: Come hai vissuto questo ascesa celere dal 2017 (anno in cui è ripartito il canale di Kekkobomba, ndr) a oggi, in cui sei diventato celeberrimo?

Kekko: Io ho iniziato a novembre del 2017, ho iniziato a giocare con CiccioGamer89, che ovviamente tutti conoscono, e poi da lì è uscito il fenomeno di Fortnite. Ho iniziato a fare le dirette con Fortnite, con CiccioGamer89 e successivamente con gli altri. Diciamo che sono nato grazie alla fortuna, in un certo senso!

GV: Personalmente, come ti stai approcciando a questa popolarità?

Kekko: Ti dico la verità, non mi fa né caldo né freddo. Certamente è bello, ma è un mondo che ha luci e ombre. Ovviamente sono fortunato e il mondo in questione mi piace, altrimenti non mi sarei cimentato nell’impresa!

Kekkobomba si trovava specificatamente per la Gillette Bomber Cup, insieme a Cicciogamer89, J0k3R e Los Amigos.

GV: Parlando proprio di eSport, e trovandoci nella cornice di Gillette Bomber Cup, ti volevamo chiedere: per te l’eSport può essere il futuro del gaming e diventare un modo per coinvolgere una nuova utenza?

Kekko: Assolutamente sì! L’eSport in Italia non è purtroppo ben noto da noi e, se devo essere sincero, neanche ben apprezzato. È anche per questo che alcune società in Italia non investono nell’eSport, ma è anche per questo che dobbiamo ringraziare Gillette per questa idea, che si è finalmente concretizzata!

GV: Per te, Fortnite cosa rappresenta? Generalmente si crea un legame con i videogiochi preferiti, ma nel tuo caso è anche un lavoro!

Kekko: Se devo giocare a un gioco, mi deve piacere! Fortnite mi è sempre piaciuto, sin dagli albori, e dopotutto lo aggiornano costantemente! Sono bravi (il team di Fortnite, ndr), e si nota.

GV: Oltre a Fortnite, ti piacerebbe provare qualcosa di diverso o diventare un pro player anche su altri lidi?

Kekko: Bisogna vedere… Fortnite, magari, fra due anni potrebbe andare fuori moda, o un altro gioco potrebbe diventare una tendenza. Adesso sta per uscire Call of Duty, che ho comunque giocato negli anni, sin da quando ero piccolo. Penso di portarlo sul canale, anche in live!

GV: Che obiettivi e sogni ti sei posto da qui ai prossimi mesi?

Kekko: Non lo so, sinceramente! Magari diventare più forte su Fortnite, o puntare ancor più in alto. Non saprei, ma non mi fermerò e non mollerò mai!