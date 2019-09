Minecraft Dungeons: pubblicato il filmato di apertura

Nel corso della Minecon 2019, Mojang ha pubblicato il filmato di apertura di Minecraft Dungeons. Della durata di circa due minuti, il filmato serve come apripista alla nuova avventura ambientata nell’universo del sandbox.

Minecraft Dungeons: arrivo nel 2020, al via la beta

Il gioco arriverà nel corso del 2020, per PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Una data di uscita precisa non è stata ancora annunciata, ma per tutti gli interessati possono avere una chance di provare il gioco semplicemente iscrivendosi a questo indirizzo per poter partecipare alle selezioni della closed beta. Vi lasciamo all’opening del titolo, disponibile come di consueto subito qui in basso: buona visione!

