Nintendo 64: il prototipo del controller svelato al pubblico

Il controller del Nintendo 64 è conosciuto praticamente da tutti. Eppure la casa di Kyoto aveva in mente un altro stile per il pad, che oggi viene a conoscenza del pubblico grazie ad un ritrovamento inaspettato, ovvero un prototipo di quel controller.

Le foto sono state diffuse tramite Twitter nel corso degli scorsi giorni, ma solo di recente hanno guadagnato popolarità. Le differenze sono molto piccole: esteticamente il controller è praticamente identico, ma lo stick analogico cambia e presenta un grip che sembra decisamente più comodo rispetto alla versione commercializzata. Potete osservare voi stessi le differenze, grazie alle foto disponibili subito qui in basso.

Per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.

Next steps will be trying to play a game and comparing how the stick feels for actual gameplay. It’s certainly much nicer under the thumb at rest but will it stand up to intense gaming?! To be continued… pic.twitter.com/pDbZqx1jOz

— Shane Battye (@shanebattye) September 21, 2019