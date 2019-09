Pokémon: svelata la serie animata per l’ottava generazione

Nel corso della giornata odierna è stata annunciata la nuova serie animata dei Pokémon. La nuova avventura per il piccolo schermo sarà dedicata all’ottava generazione delle creature create da Game Freak, che nel mondo dei videogiochi sarà rappresentata da Pokémon Spada e Scudo.

Pokémon: quale sarà il titolo ufficiale?

La nuova serie per ora si chiama Pocket Monster, ma non è detto che in futuro Nintendo e la produzione non decidano di modificarlo. La data di uscita del primo episodio è fissata per il 17 novembre 2019. La nuova serie sarà ambientata in tutte le regioni della famosa saga e vedrà la comparsa di Ash e di Go, un nuovo protagonista che utilizzerà Scorbunny, uno degli starter dei nuovi videogiochi per Nintendo Switch.