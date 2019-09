MediEvil Short-Lived Demo Provato| In attesa di poterlo vivere pienamente il 25 ottobre, uscita ufficiale del videogioco su PlayStation 4, Sony lancia a sorpresa una apprezzabile, seppur breve, demo di MediEvil. Il titolo si presenta immediatamente come una deliziosa parentesi in questa seconda parte dell’anno, mentre si aspettano titoli dallo spessore indubbiamente differente come The Last of Us Part II. Ciò non toglie che le avventure del redivivo Sir Fortesque, abbiano attirato l’attenzione di tutti i nostalgici che avevano avuto la possibilità di giocarci in passato e che ora vogliono scoprire tutti i miglioramenti apportati per far tornare in vita quello che, a tutti gli effetti, è uno dei titoli più divertenti e famosi della fine del secolo scorso. L’operazione sarà riuscita?

MediEvil: Si. Può. Fare! (o forse no…)

La storia di Sir Daniel Fortesque è una delle più simpatiche mai create. Questo divertente quanto improbabile eroe, dopo una vita passata tra feste e bagordi, viene messo a capo dell’armata inviata a contrastare il perfido stregone Zarok e il suo esercito, decisi a conquistare la tranquilla Gallowmere. Purtroppo, durante la prima carica, Sir Daniel viene colpito mortalmente da una freccia e cade a terra privo di vita. Il suo sacrificio, però, non risulta vano: il perfido Zarok viene sconfitto e una strana leggenda inizia a girare per la regione. Sir Daniel diventa il glorioso eroe che ha permesso la caduta del perfido stregone, donando la sua vita pur di fermare l’armata delle tenebre. Nulla di più falso. Quando Zarok torna dopo un secolo, desideroso di portare a compimento il suo piano, Sir Daniel viene resuscitato da un’incantesimo e può avere una seconda opportunità per meritarsi un posto all’interno della Sala degli Eroi, rendendo vera la leggenda sul suo conto.

Un vero e proprio ritorno dal regno dei morti

Con questa Short-Lived demo di MediEvil possiamo riassaporare tutti gli elementi che lo avevano reso celebre alla fine del secolo scorso. La simpatia di Sir Daniel, eroe improbabile, scheletrico, senza un occhio e con solo mezzo sorriso (la metà superiore) che lo fa esprimere solamente attraverso buffi suoni, sono sicuramente tra le chiavi del successo di questo titolo. Se a tutto questo aggiungiamo delle ambientazioni affascinanti, dal tipico stile medievale, che riescono a mescolare sapientemente atmosfere tetre a uno stile cartoon, in pieno stile Tim Burton, si capisce la decisione di Sony di presentare una versione remastered di MediEvil, affidandone lo sviluppo a Other Ocean. Appena la demo ha inizio, ci si rende conto immediatamente che il livello di fedeltà nei confronti della versione anni ’90, è altissimo. Sembra quasi di fare un salto nel passato, rivedendo le stesse sequenze animate, gli intro, il menù con lo scheletro che ci osserva sorridente e punta il dito sull’opzione scelta. Il tutto, però, è rivisto in un’ottica moderna, rivisitata, con un look da nuova generazione. Beh, ad essere onesti, non proprio tutto è così fedele. Le ambientazioni hanno qualcosa di diverso. Chiunque abbia giocato a MediEvil, ricorderà dei livelli cupi, al limite con il dark, ma che passavano comunque tutta la simpatia tipica del protagonista. Adesso, invece, tutto sembra molto più colorato, luminoso, favorendo maggiormente la componente cartoon del gioco. Un piccolo particolare, indubbiamente, ma che può fare la differenza nel valutare un titolo che, palesemente, sta mettendo in campo un’operazione “nostalgia”.

Armati e determinati contro l’armata delle tenebre

Prenditi la mano e colpisci forte!

All’interno di MediEvil Short-Lived demo è possibile giocare solamente a due livelli: la Cripta, all’interno della quale il nostro eroe si risveglia dopo un secolo da cadavere, e il Cimitero. Nel primo, proprio in perfetto stile games anni ’90, partecipiamo a un tutorial semplice e molto rapido ma che ci permette di prendere confidenza con le poche ma efficaci azioni che possiamo compiere durante il gioco. Colpisci, lancia, equipaggia, curati, salta. La prima arma che abbiamo a disposizione, anche se per poco, è il nostro fedele braccio che, una volta staccato dal corpo, diventa una funzionale mazza, perfetta per colpire i nemici non morti. Entriamo poi in possesso di coltelli da lancio, uno scudo, una spada lunga e una pozione, per tornare a combattere in caso di sconfitta. Nel gioco completo avremo poi accesso a molte altre armi ma, per il momento, abbiamo tutto il necessario per entrare nel mondo di MediEvil. Dopo aver compreso le basi, è giunto il momento di entrare in azione: il Cimitero ci attende. Orde di non morti si frappongo tra noi e la nostra destinazione finale, assalendoci lungo il cammino. Ma questi combattimenti continui permettono di metterci alla prova, testando il nostro armamentario e accumulando denaro, da spendere con le simpatiche garguglie, e anime, con le quali riempire l’omonima coppa e poter accedere alla Sala degli Eroi. Il livello del Cimitero è un ottimo antipasto di MediEvil e ci mostra tutti gli elementi caratteristici che lo contraddistinguono. Allo stesso tempo, però, fanno vedere anche alcuni difetti e limiti di questa versione. Quando si colpiscono i nemici, si ha la sensazione che il colpo parta con un leggero ritardo, un elemento da non sottovalutare, considerando la frustrazione di non riuscire a tenere a distanza i nemici.

Si vocifera che la demo di MediEvil monti una vecchia versione del gioco, perciò possiamo credere che nel gioco completo, tutti questi piccoli problemi verranno risolti. Invece abbiamo poche speranze di vedere un cambio nella gestione della telecamera, identica a quella del passato e che ai tempi appariva più che funzionale. Oggi i giocatori, specialmente quelli più giovani, sono abituati a un punto di vista più funzionale al gioco. Quella di MediEvil appare molto complicata da gestire, limitando molto spesso la visuale e richiedendo un grande sforzo per utilizzarla al fine di risolvere i piccoli enigmi presenti o andare a scoprire tesori e zone nascoste. Peccato la Short-Lived demo si interrompa così presto: i nostri ricordi di MediEvil sono legati anche a una grande varietà di ambientazioni, dove il punto di vista cambiava, dando grande movimento a tutto il gioco. Se fosse stato possibile sperimentare anche queste situazioni, probabilmente le difficoltà legate al punto di vista sarebbero apparse meno importanti.

Fare leva sui ricordi e sui sentimenti dei giocatori sembra essere la moda del momento e MediEvil, dopo il nostro test sulla demo e l’anteprima all’ultima Gamescom, appare come il perfetto esempio di questa iniziativa, sia nel bene che nel male. Se da un lato, infatti, è piacevole tornare a giocare a questa pietra miliare della storia dei videogiochi con una veste grafica rinnovata, dall’altro ci si rende conto che non può essere sufficiente dare un vestito nuovo al gioco per andare incontro alle necessità del pubblico. La reattività lenta tra bottone e azione, una telecamera che non si dimostra sempre essere amica del giocatore e la promessa dei 60 fps non totalmente rispettata, sono tutti elementi che oggi possono disturbare l’esperienza di gioco. Resta comunque Sir Daniel, il cavaliere più simpatico della storia dei videogiochi, impossibile da dimenticare per i vecchi giocatori, che siamo certi riuscirà a fare breccia anche nei cuori dei più giovani. Non ci resta quindi che attendere l’uscita del gioco, così da tornare ancora una volta dal regno dei morti e combattere insieme allo sfortunato eroe, per sconfiggere Zarok e liberare Gallowmere.