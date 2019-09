Metal Gear Solid V: una mod introduce Mads Mikkelsen

In attesa di scoprire le sue performance in Death Stranding, un modder ha deciso di regalarci l’interpretazione di Mads Mikkelsen in Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Il tutto ovviamente è frutto di una mod, che ci regala anche un siparietto con Hideo Kojima, game designer autore della serie.

Metal Gear Solid V: ecco Mads in azione

La mod non fa altro che rimpiazzare il modello poligonale di Big Boss, protagonista del gioco, con quello del famoso attore. Il tutto assume un contorno ancora più ironico se sostituiamo il modello poligonale di Quiet con quello di Kojima. Il risultato? L’attore e il designer danzano insieme sotto la pioggia, rendendo il tutto davvero molto strano ma anche divertente, come potete vedere dal video disponibile in calce alla notizia.