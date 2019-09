Death Stranding: Il Bridge Baby può comunicare con lo speaker del DualShock 4

Lo speaker del DualShock 4 ha permesso di inserire una interessante funzione per Death Stranding, legata ovviamente al Bridge Baby. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, a riprodurre la voce del bimbo non saranno le casse o il televisore su cui verrà giocato il titolo, bensì proprio la mini cassa del pad.

Come specificato da Hideo Kojima in un tweet, la possibilità di udire la voce del Bridge Baby attraverso lo speaker del DualShock 4 sarà completamente opzionale. Andrà dunque attivata manualmente, molto probabilmente dai menù di gioco. Una feature sicuramente interessante, che molto probabilmente sarà sfruttata da coloro che cercano un’esperienza diversa dal solito.

By setting, you’ll be able to have BB’s voice coming out from this BBish controller👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩 pic.twitter.com/BzBRI4Oyxb

