Interrogation Provato dalla Milan Games Week 2019

Interrogation Provato | Tra la moltitudine di indie italiani in mostra alla Milan Games Week 2019 – dei quali potete trovare molti articoli nella sezione Anteprime – ha fatto capolino anche un titolo straniero, realizzato da Critique Gaming. Interrogation è un puzzle game noir basato sulla conversazione e sulla psiche, in cui bisogna rivestire i panni di un detective, interrogare alcuni individui sospetti e ricavare informazioni sull’organizzazione terroristica nota come Liberation Front. Al centro del progetto ci sono temi scottanti come la moralità e l’etica, ma prima di discutere di questo, scopriamo come funziona il gioco.

Interrogation Provato: un delicato labirinto di interazioni umane

Un dipartimento di polizia viene incaricato di portare a termine un’indagine molto importante: rintracciare e scoprire la verità che si cela dietro al Liberation Front, un’organizzazione terroristica che si sta lentamente radicando nella società. Il suo scopo è far crollare i pilastri che sorreggono la società, distruggendo allo stesso tempo le regole etiche che la caratterizzano. Nei panni di un detective, il giocatore dovrà risolvere una serie di casi misteriosi individuando il colpevole e facendogli confessare le colpe, cercando nel contempo di discernere i legami tra gli individui e l’organizzazione. Per portare a termine il suo compito è necessario interrogare i sospettati e usare i mezzi a propria disposizione per ottenere una confessione, anche ricorrendo a metodi moralmente sbagliati.

Ogni livello di Interrogation inizia con la lettura dei profili degli individui con cui andremo a dialogare. È importante memorizzare più informazioni possibile, in quanto dopo non avremo la possibilità di ripetere quest’operazione. Dopodiché, si procede con l’interrogatorio. Veniamo posti di fronte ad una o più persone legate al caso e ci viene fornito un ventaglio di domande o affermazioni da rivolgere loro. Ogni sospettato è caratterizzato da un’etica, alcuni tratti psicologici e una propria visione del mondo. Se l’opzione di dialogo che scegliamo va d’accordo con questi aspetti, il nostro interlocutore si aprirà a noi e ci rivelerà nuove informazioni. In caso contrario, si rifiuterà di collaborare e risponderà in maniera vaga o aggressiva. Nel caso la situazione lo richieda, è possibile anche ricorrere a minacce o violenza fisica per farlo impaurire e costringerlo a sputare il rospo. Ogni azione ha una conseguenza e bisogna fare pressione sui tasti giusti per ricavare le informazioni desiderate dai potenziali criminali.

La difficoltà di Interrogation non va presa sotto gamba. Al contrario di molti titoli simili, non è sufficiente fare tutte le domande per ottenere ogni informazione: bisogna essere particolarmente attenti al tipo di approccio e all’ordine di scelta per avvicinarsi alla soluzione. Se si sceglie prima un’opzione corretta e poi una sbagliata, l’errore andrà ad annullare i risultati ottenuti e sarà necessario ripetere il procedimento. Occorre quindi fare estrema attenzione alle reazioni dei sospettati – mostrate a schermo sopra i dialoghi – e cercare di capire quali affermazioni potrebbero convincerli e quali invece infastidirli. Chi non è abituato a leggere tra le righe e studiare il comportamento di un individuo si troverà certamente in difficoltà, soprattutto dopo aver provato molte alternative e aver ottenuto zero risultati. Il titolo offre comunque molti aiuti, mostrando in tempo reale i cambiamenti dello stato emotivo dell’interlocutore ed evidenziando in giallo i dialoghi importanti. Nei livelli più avanzati, però, questi puzzle relazionali diventeranno ancora più complessi con l’aggiunta di un limite di tempo, entro il quale è necessario concludere l’indagine. Già nella demo si ha un assaggio di quanto arduo sia il nostro mestiere, e vi assicuriamo che non è affatto facile come si potrebbe pensare nei primi minuti di gioco.

La componente noir di Interrogation si trova nel suo comparto visivo e nelle tematiche trattate. La grafica è rigorosamente in bianco e nero e sfrutta abilmente le ombre e le sfumature per creare un’atmosfera cupa e opprimente, mentre vengono usati il rosso e il giallo per evidenziare gli elementi importanti dell’interfaccia di gioco. Il design dei personaggi e le loro animazioni sono studiati per offrire degli indizi sulla mentalità dell’individuo: persone provenienti dalla strada potrebbero aprirsi di fronte ad un atteggiamento empatico nei loro confronti, mentre sugli uomini colti ed eleganti potrebbe servire un approccio più brusco. Al centro delle discussioni e dei casi, come anticipato, ci sono la moralità, l’etica, l’autorità e gli altri temi di cui Interrogation si fa carico. In qualità di detective potremmo facilmente condannare i comportamenti violenti per poi, con la stessa nonchalance, adottarli noi stessi allo scopo di ricavare informazioni. Fin dove ci vogliamo spingere per scoprire la verità è un dilemma che spetta a noi risolvere con le nostre scelte.

Interrogation è adatto agli amanti del noir e dei rompicapi psicologici, ma soprattutto a tutti coloro che adorano la difficoltà. Inoltre, seguendo le orme di giochi come “Papers, please” e “This is the Police”, mira a sollevare nella mente del giocatore domande sulla morale e sull’ideologia. C’è molto di più da scoprire su questo titolo, tra cui il sistema di gestione degli agenti, del budget e della stampa, ma bisogna attendere il lancio della sua versione completa per dare un giudizio definitivo.