El Camino: diffuso il teaser “Go for Joe”

L’uscita di El Camino, film sequel di Breaking Bad, si fa sempre più vicina e Netflix sta stuzzicando sempre di più i fan del franchise. Dopo aver pubblicato recentemente un trailer esteso la piattaforma streaming ha diffuso un teaser della pellicola, intitolato “Go for Joe”.

All’interno del breve video, che trovate in fondo all’articolo, viene mostrato il vecchio Joe, il proprietario di una discarica apparso nella serie originale. Egli è intento a guardare un notiziario su Jessie, quando quest’ultimo sembra chiamarlo al telefono, in cerca di aiuto. Tale fatto sottolinea ancor di più quanto il giovane si trovi in una situazione critica, in fuga dagli agenti federali dopo quanto accaduto in Breaking Bad. La reintroduzione del personaggio di Joe risulta quantomai azzeccata, visto che quest’ultimo ha più di una volta aiutato Walter ed il ragazzo durante il loro trascorso criminale.

Il vecchio Joe potrebbe aiutare ancora una volta Jessie

Non rimane quindi altro che attendere l’arrivo del lungometraggio su Netflix, previsto per il prossimo 11 ottobre.