iPhone: il logo Apple funzionerà come LED di notifica?

Sembra che i futuri iPhone potrebbero introdurre, oltre ad un design rinnovato, alcune funzionalità estetiche mai apparse finora. Un nuovo brevetto scovato da AppleInsider suggerirebbe che i prossimi smartphone della grande mela potrebbero possedere delle sezioni in grado di cambiare colore situate sulla parte posteriore dei device.

La tecnologia descritta nel documento parla di “dispositivi elettronici con decorazioni regolabili“, indicando chiaramente delle parti specifiche poste sul case posteriore degli smartphone della casa di Cupertino. I segmenti in questione dovrebbero essere quindi in grado di avvertire l’utente riguardo comunicazioni in arrivo e in base a quanto descritto potrebbero “includere un logo“. Quest’ultimo dettaglio porterebbe quindi a pensare all’iconica mela simbolo di Apple, la quale potrebbe appunto essere utilizzata come LED di notifica.

I prossimi iPhone potrebbero usare il logo Apple come LED di notifica

Infine il brevetto potrebbe riferirsi anche ad altri prodotti della casa americana, come ad esempio la sua linea Macbook Pro, che potrebbe sfruttare in modo efficace questo nuovo sistema. Al momento nulla di quanto discusso finora rappresenta in alcun modo un qualcosa di concreto, perciò occorrerà attendere i prossimi anni per scoprirne di più in merito.