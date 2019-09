Cuphead celebra le 5 milioni di copie vendute

Studio MDHR ha lanciato un tweet nella giornata odierna che celebra l’incredibile traguardo tagliato da Cuphead. Il run ‘n’ gun infatti ha raggiunto le 5 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme, ovvero Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Oltre le 5 milioni di copie vendute, il gioco ha festeggiato anche i due anni di vita. Per celebrare entrambi i traguardi, il titolo è al momento in sconto al 20% su tutte le piattaforme. In aggiunta, nei prossimi 5 giorni sono previste ben 5 iniziative piene di regali per gli utenti. Si prospetta una settimana importante per Studio MDHR: vedremo come si concluderà!

Cuphead turns two today, and we're so humbled to announce: it has officially gone five-times platinum!!

Starting now, the game is 20% off on all platforms for a full week. And stay tuned, because we have 5 days of fun and giveaways planned to celebrate 5 million copies sold! pic.twitter.com/oe7uTzY62Y

