CARRUMBLE Provato dalla Milan Games Week 2019

CARRUMBLE Provato | Di primo acchito, sarebbe facile scambiare CARRUMBLE per il più chiassoso e casinista dei racing game, con più di qualche rotella fuori posto e una sana dose di fumettosa follia. In realtà, come abbiamo scoperto durante quest’edizione 2019 della Milan Games Week, il videogioco sviluppato da 3DClouds (gli autori di Xenon Racer e All-Star Fruit Racing, per capirci) è molto più afferente al genere dei picchiaduro, recuperando solamente alcuni tratti stilistici distintivi da qualche “padre putativo” come il recente Rocket League o, volendo andare ancor più indietro, Cel Damage (se qualcuno se lo ricorda). L’intenzione, in questo caso, è di usare simili videogiochi solamente come una base e un’ispirazione, arrivando – e per davvero – a mescolare due generi completamente opposti fra loro.

Le arene più classiche sono veri e propri ring, in cui i quattro giocatori cominciano la partita ad armi pari.

CARRUMBLE è un chiassoso picchiaduro online che segna il ritorno di 3DClouds

In questo curioso brawl game ad arene, pensato per essere completamente free to play, gli sviluppatori hanno infilato un’anima arcade e piuttosto semplicistica, ma ricca di divertimento. L’idea di fondo è di mettere insieme quattro giocatori, ognuno al comando di uno specifico e scalcagnato veicolo, in un ring dai confini ben definiti, facendoli mazzuolare fra loro senza troppi complimenti.

Le quattro auto lanciate nella mischia, che poi – insieme ai loro cavalieri – fungono da veri e propri personaggi giocabili, possono essere scelte da una nutrita lista di quattroruote; ogni mezzo è dotato di parametri passivi differenti determinati anche dal tipo di veicolo (più punti vita e minor mobilità, più danni e meno resistenza, e così via) e soprattutto di mosse uniche fra cui distruttivi tornado, ganci estensibili per colpire a media distanza, attacchi ad area fra cui stun di vari tipi, e così via.

La principale modalità di gioco è un tutti contro tutti in matchmaking online: tutti e quattro i giocatori sono dotati di un numero predeterminato di vite e devono farsi fuori a vicenda prima che scada il tempo. Uno dei tratti distintivi di CARRUMBLE, che lo rendono davvero divertente per partite mordi e fuggi, sta nell’esistenza di diverse regole non scritte, fra tattiche improvvisate e un “codice d’onore” assolutamente inesistente: per raggiungere il proprio scopo ci si può anche alleare temporaneamente con un altro giocatore – magari per far fuori, a convenienza, il più pericoloso dei quattro – salvo poi pugnalare alle spalle l’ormai ex compagno nel momento più favorevole.

In certi casi, però, la stessa conformazione dello scenario contribuisce a rendere l’azione un minimo più tattica e strategica.

Nel caso in cui, invece, ci si voglia attenere al classico ognuno per sé, è comunque possibile servirsi di diversi potenziamenti (boost al danno, oggetti cura-HP e scudo e così via) per salvare la pelle. Anche così, comunque, ogni partita ha un sapore del tutto unico, grazie anche alla conformazione delle arene, in cui, in certi casi, portare a zero le barre della vita di ogni avversario – caratterizzate da uno stile squisitamente smashoso – non è un’operazione che dipende unicamente dalla propria abilità. Può capitare, infatti, di combattere sul tetto di un palazzo in costruzione, con una grossa palla demolitrice pronta a mettere al tappeto chiunque abbia la sfortuna di trovarsi nella zona centrale, oppure in un parcheggio con un tram a tutta velocità che passa nel mezzo. Altre arene, invece, non sono completamente aperte ma suddivise in più livelli, separati da rampe, muretti e oggetti simili: in questi casi, quindi, può servire anche studiarsi un minimo lo scenario ed evitare di andare completamente a caso.

Fra gli extra, gli sviluppatori hanno inserito un sistema di progressione che permette di spendere nel negozio i premi ottenuti da ogni incontro, in modo da ottenere veicoli inediti (e quindi poter sperimentare nuove, spettacolari mosse), skin, accessori e così via; esiste poi la possibilità di confrontarsi in un sistema di classifiche online, in modo da valutare meglio le proprie performance. Poco da dire sul piano visivo, se non che anche l’estetica, in questo caso, contribuisce a identificare la cifra stilistica del progetto, che, fra tratti fumettosi, personaggi in stile film d’animazione ed esageratissime esplosioni, è piacevole e inconfondibile.

Come confermatoci direttamente dai suoi autori, CARRUMBLE sarà disponibile su Steam dal 16 ottobre: 3DClouds è al momento attivissima su Discord (qui il canale ufficiale del gioco) e pronta a rispondere a ogni domanda posta dalla community. Il gioco, per il resto, sembra avere le idee ben chiare e potercela fare, fra divertimento (gratuito) a palate e una struttura potenzialmente infinita, su cui poter tornare ancora e ancora a far chiasso con i propri amici online. A questo punto, resta da capire soltanto quanto a lungo sarà supportato, con nuove mappe, veicoli e modalità.