My Hero One’s Justice 2 sarà presente al New York Comic-Con 2019

My Hero One’s Justice 2, il nuovo picchiaduro ambientato nell’universo del manga/anime My Hero Academia, è stato annunciato alcuni giorni fa, ma del gioco non è stato mostrato ancora nulla. Bandai Namco però ha comunicato che il titolo verrà svelato ufficialmente in occasione del New York Comic-Con 2019, che si terrà dal 3 al 6 ottobre presso il Javits Center situato a Manhattan.

My Hero One’s Justice 2: Primo teaser trailer in arrivo

Se sappiamo che il reveal del picchiaduro è fissato in tale occasione, nulla è stato specificato sul fronte “postazioni demo”. Non è lecito per adesso sapere se il gioco potrà essere anche provato dai presenti in fiera, oppure se verrà mostrato soltanto su schermo. Inoltre, il primo teaser trailer verrà però mostrato nei giorni prima dell’evento americano, come comunicato dal publisher. Il titolo non ha ancora una data d’uscita, ma è atteso solo su console PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, con quest’ultima versione che in Giappone riceverà soltanto una pubblicazione digitale. Intanto, nell’attesa è stato aperto il sito teaser giapponese del gioco.