The King’s Man Le Origini: nel nuovo trailer infuria l’azione

The King’s Man Le Origini è il nuovo lungometraggio appartenente al celebre franchise creato da Matthew Vaughn, del quale fanno parte già due pellicole, ispirate al fumetto ideato da Millar e Gibson. L’opera in questione fungerà da prequel per la serie ed ha un’ambientazione molto particolare e suggestiva: la prima guerra mondiale.

The King’s Man Le Origini: il video inedito

Qualche tempo fa vi avevamo riportato il primo trailer, mentre, da poche ore, sul canale YouTube ufficiale di 20th Century Fox Italia, è stato pubblicato un nuovo video della realizzazione. Il filmato mostra alcune sequenze d’azione, oltre a darci delle informazioni aggiuntive sul gruppo di cattivi da sconfiggere, capitanati da un inedito Grigorij Efimovič Rasputin (Rhys Ifans), consigliere privato dei Romanov. In attesa dell’uscita al cinema della pellicola, che dovrebbe arrivare nel nostro paese il 13 febbraio, vi lasciamo al trailer, che trovate qui sotto.