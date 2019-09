Star Wars IX: il cuore della storia sarà la relazione tra Kylo Ren e Rey

Star Wars IX concluderà definitivamente l’epopea degli Skywalker, di conseguenza non sarà solo il finale dell’ultima trilogia, ma anche una conclusione per gli altri 6 lungometraggi del franchise. Fino ad ora, tranne svariati piccoli dettagli sul lungometraggio, l’elemento più importante che è stato diffuso è stato lo special look della pellicola, che rivela, apparentemente, il passaggio al lato oscuro di Rey.

Star Wars IX: un importante rapporto

Questo sarà sicuramente un punto focale della storia e lo stesso co-sceneggiatore, Chris Terrio, ha rivelato ad Empire che i passaggi più importanti della realizzazione saranno i dialoghi tra la giovane praticante della Forza e Ben Solo, che forse porteranno alla situazione mostrata nel video. Il rapporto tra i due si era già intensificato con Il Risveglio della Forza, durante il quale, Rey e Kylo Ren avevano combattuto insieme per poco tempo, mentre adesso siamo arrivati ad una svolta decisiva nella loro relazione. Per fortuna non tocca aspettare molto, e a dicembre sapremo finalmente come andrà a finire questa particolare collaborazione.