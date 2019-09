Spider-Man Far From Home: il destino di un personaggio potrebbe essere diverso da quanto mostrato

Spider-Man Far From Home (ecco la nostra recensione) è sicuramente un cinecomic di successo, cosa non scontata considerando la difficile uscita nelle sale post-Endgame. Tra gli elementi maggiormente riusciti della realizzazione figura Mysterio, che nel film ha il volto di Jake Gyllenhaal. Vi avvisiamo che stiamo per fare un importante spoiler sull’opera, quindi, se non l’avete vista, siete ancora in tempo per scappare da una grossa rivelazione.

Spider-Man Far From Home: Mysterio è morto o no?

Il potente “illusionista”, che si rivela essere un vero e proprio villain, alla fine del lungometraggio muore, ma finisce per mettere nei guai l’Arrampicamuri, grazie ad un video dove svela la vera sua identità, Peter Parker. Secondo alcune teorie dei fan, riprese da Reddit, il filmato in questione è la prova che dimostra che il nemico sia ancora in vita, visto che Quentin Beck non aveva avuto tempo precedentemente per girare la sequenza ed inoltre la tuta che ha indosso è quella ricreata dal suo team. Alle diverse supposizioni il regista Jon Watts ha risposto in maniera molto vaga. Quale sarà la verità?