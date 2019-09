Gli iPad del 2020 avranno display superiori agli OLED?

Sembra che Apple sia intenzionata ad innovare la tecnologia dietro lo schermo dei suoi iPad in arrivo dal 2020 in poi. Secondo il noto analista Ming Chi Kuo la compagnia potrebbe sostituire gli attuali pannelli OLED dei device con un nuovo tipo perfino migliore.

La tecnologia che l’azienda sarebbe decisa ad utilizzare è quella dei miniLED. Quest’ultima è in grado di sfruttare un numero maggiore di LED, grazie ad una dimensione decisamente ridotta degli stessi. In questo modo Kuo suggerisce che la grande mela potrebbe produrre tablet estremamente più sottili e leggeri, senza rinunciare a tutti i privilegi derivanti da un pannello OLED e riducendo il rischio di burn-in. Tale scelta potrebbe essere stata adottata per ridurre la dipendenza da Sasmung, attualmente maggiore fornitore di display della casa di Cupertino. Nel caso l’azienda decidesse di passare ai miniLED dovrebbe quindi rivolgersi ad LG, non dovendo quindi più contare esclusivamente sulla rivale coreana.

I prossimi iPad potrebbero avere display superiori agli OLED

In futuro tale tecnologia potrebbe essere utilizzata non solo su iPad Pro, ma anche sui Macbook Pro o perfino sugli iPhone, anche se per questi ultimi risulta ancora troppo presto. Non rimane quindi che attendere il prossimo anno per conoscere delucidazioni in merito alla curiosa questione.

Fonte: Techradar