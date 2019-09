Annunciato Brain Training per Nintendo Switch

Arrivano buone notizie per i giocatori in possesso di Nintendo Switch, console ibrida targata Nintendo. A sorpresa, il colosso nipponico ha annunciato per la macchina dell’azienda giapponese Brain Training, dove quest’ultimo divenne popolare su Nintendo3DS e su Nintendo Wii.

Brain Training: pubblicati due video per l’occasione

Veniamo a conoscenza che l’opera approderà sulla console dal 27 dicembre in Giappone, grazie al quale i giocatori possono osservare le novità apportate al prodotto nei due trailer recentemente pubblicati in rete. Purtroppo, non è stata menzionata in alcun modo la data d’uscita sul territorio europeo, aspettiamo che la compagnia riveli informazioni sulla questione.

