Windows 10: aggiornamento importante in arrivo questa settimana?

Windows 10, il noto sistema operativo Microsoft, potrebbe presto ricevere un importante aggiornamento. Come riportato dai colleghi di Techradar infatti diversi insider stanno visualizzando l’update 19H2 nell’anello delle uscite previste, oltre ad essere apparso anche sul Windows Server Update Services server.

Tale aggiornamento, anche detto 1909 dovrebbe portare una dose di migliorie e fix minori al sistema operativo, oltre che alcune interessanti novità. Tra queste vi è un’autonomia migliorata per le batterie dei laptop aventi determinati processori e un probabile incremento di performance per le CPU munite di core “favoriti”. Inoltre sarebbe anche data la possibilità di accedere ad assistenti vocali di terze parti quali Alexa direttamente dalla schermata di blocco Windows.

Windows 10 potrebbe ottenere a breve l’atteso aggiornamento 1909

Le voci circa l’arrivo di questo aggiornamento acquisiscono ancora più valore per via dell’imminente evento Microsoft, previsto il prossimo 2 ottobre. Al suo interno, oltre agli attesi nuovi Surface, l’azienda americana potrebbe mostrare l’update in vista di un rilascio immediato. Non rimane quindi altro che attendere due giorni per conoscere tutti i dettagli in merito firmware in questione.

Fonte: Techradar