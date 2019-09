Xperia: prossimo smartphone potente come iPhone XI?

Sony sembra essere fermamente intenzionata a ritagliarsi una sostanziale fetta del mercato smartphone, grazie al suo futuro Xperia. Il misterioso device, secondo il sito giapponese Androplus dovrebbe essere talmente potente da poter rivaleggiare senza problemi con l’attuale iPhone XI.

La fonte ha difatti riportato la notizia secondo la quale Sony avrebbe testato sul suo Xperia 1 il non ancora annunciato processore Snapdragon 865, evidentemente in vista di un prossimo smartphone. Nel caso il futuro dispositivo giapponese dovesse essere dotato di tale chip sarebbe il primo in assoluto a possederlo, arrivando ad avere, come riportato da Techradar, una potenza di calcolo impressionante, oltre che il supporto nativo al 5G.

Il prossimo Xperia potrebbe avere il processore Snapdragon 865

Risulta comunque più probabile che tale primato spetti al Samsung Galaxy S11, in quanto il colosso coreano ha collaborato alla realizzazione del processore Qualcomm. Non rimane altro che attendere future notizie in merito al prodotto e sperare per il meglio.